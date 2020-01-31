  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Ekol Göz Menemensporlu Alberk Koç, Çaykur Rizespor'la anlaştı

Menemensporlu , 'la anlaştı

Ekol Göz Menemensporlu Alberk Koç, Çaykur Rizespor'la anlaştı

31.01.2020, 10:17

1. Lig ekiplerinden Menemenspor'un kulüp başkanı , altyapıdan yetişen 'un temsilcisi 'la anlaştığını belirterek, "Altyapıya desteklerimizi devam ettirerek bu şekilde oyuncularımızın büyük kulüplere göndermek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'un kulüp başkanı Kazım Hürol Taklak, altyapıdan yetişen Alberk Koç'un Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor'la anlaştığını belirterek, "Altyapıya desteklerimizi devam ettirerek bu şekilde oyuncularımızın büyük kulüplere göndermek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Taklak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altyapılarında yetişen genç oyuncuları Alberk Koç'un Çaykur Rizespor ile anlaştığını söyledi.

Bu transferin kulüpleri için onur verici olduğunu kaydeden Taklak, şöyle konuştu:

"Takımımıza kattıkları için kendisine şahsım ve kulübüm adına teşekkür eder bundan sonraki futbol hayatında başarılarının devamını dilerim. Altyapıya yapmış olduğumuz destekler neticesinde oyuncularımızın büyük kulüplere transfer olmaları kulübümüz için çok önemli ve gurur verici bir durumdur. Bundan sonra da altyapıya desteklerimizi devam ettirerek bu şekilde oyuncularımızın büyük kulüplere göndermek için elimizden geleni yapacağız."

Futbola Menemenspor altyapısında başladıktan sonra Manisaspor'da profesyonel olan ve daha sonra Ekol Göz Menemenspor'a dönen 22 yaşındaki Alberk Koç, TFF 1. Lig, 2. Lig ve kupada çıktığı 90 maçta 3 gol attı.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ekol Göz Menemensporlu Alberk Koç, Çaykur Rizespor'la anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN