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Dikili'de 30 düzensiz yakalandı

İzmir Dikili'de 30 düzensiz göçmen yakalandı

31.01.2020, 08:43

'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla çıkmaya çalışan 30 düzensiz yakalandı. Kıyıya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından gönderildi.

İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Madra Çayı açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Durdurulan lastik botta, aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu Somali uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Kıyıya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

AA

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