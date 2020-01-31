Korona’ya karşı nar kabuğu, zerdeçal ve zencefil

Her geçen gün can almaya devam eden korona virüsüne karşı dünya alarmda. Prof. Dr. Erdem Yeşilada; nar kabuğundan yapılan çayın, zerdeçal ve zencefilin bu virüste etkili olduğunu söyledi.

Büyük korkuya neden olan ve her geçen gün can almaya devam eden korona virüsüne karşı tüm dünya alarmda. İlk olarak 1960'larda görülen virüs mutasyona uğrayarak bu yılın başında öldürücü boyuta ulaştı. 2019-nCoV'un ölümlere yol açmasının nedeninin üst solunum yollarından, alt solunum yollarına inmesi olduğunu söyleyen Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ve Fitoterapi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdem Yeşilada önemli bilgiler verdi.



BOĞAZINIZI KORUYUN

Korona virüsüne karşı koruyucu önlemler alınması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Erdem Yeşilada, "Virüs Çin'de yayıldı, yapılan açıklamalara göre Türkiye'de henüz bir vakaya rastlanmadı. Türkiye'deki şüpheli virüslerin H1N1 gibi eski virüs enfeksiyonu olduğu bildirildi. İster korona virüs, ister H1N1 olsun bu virüsler zarfli tipte virüsler. Tedavisi için aynı protokoller uygulanıyor. Asıl amaç bu virüslerin çoğalmasını, hücrelere enfekte etmesini, bulaşmasını önlemek. Koruyucu önlemlerin alınması gerekiyor. Çünkü enfeksiyon vücuda girdikten sonra alınacak önlemler sınırlı. Virüs akciğere gidince, enfekte olunca hastalık zatürreye dönüşüyor, ölümcül etki yaratıyor. Boğazımız önemli, virüsten korumak lazım" diye konuştu.



KAYNATARAK TÜKETİN

Yeşilada, "Nar meyve kabuğu bu virüse karşı son derece önemli. Zencefil ve zerdeçal da tedavide önemli bir yere sahip. Virüslerden korunma ağızda başlıyor. Nar meyve kabuğunu kaynatarak tükettiğinizde bu mideye gidiyor ve etkisi ortadan kalkıyor. Mideden kana karışması gerçekleştiğinde vücutta herhangi bir antiviral etki yani enfeksiyona karşı etki göstermesi beklenemez. Siz onun çayını içerseniz madde direkt midenize gidecek. Midenize gittiğinde antiviral etkisini kaybedecek" ifadelerini kullandı.