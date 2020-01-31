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'da ulaşıma engeli! Ekipler seferber oldu

Kütahya'da ulaşıma kar engeli! Ekipler seferber oldu

31.01.2020, 09:23

'nın Simav-Hisarcık ve Emet ilçelerini birbirine bağlayan geçidinde yoğun yağışının ardından yüksek kesimlerdeki ağaçlık alanlar beyaza büründü. Karayolları ekipleri yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

1450 rakımlı Gölcük Dağı geçidinde 15 santimi geçen nedeniyle araçların gidiş ve gelişinde zorluklar yaşanıyor.

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