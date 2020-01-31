Kütahya'nın Simav-Hisarcık ve Emet ilçelerini birbirine bağlayan Gölcük Yaylası geçidinde yoğun kar yağışının ardından yüksek kesimlerdeki ağaçlık alanlar beyaza büründü. Karayolları ekipleri yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdü.
1450 rakımlı Gölcük Dağı geçidinde 15 santimi geçen kar nedeniyle araçların gidiş ve gelişinde zorluklar yaşanıyor.
Kütahya'da ulaşıma kar engeli! Ekipler seferber oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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