Muğla'da yangın paniği! Vatandaşlar tepki gösterdi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kontrol altına alınarak söndürülen yangında, evde hasar oluştu. Vatandaşlar, kaldırıma park eden araçlar nedeniyle ekiplerin yangına güçlükle müdahale ettiğini belirterek, duruma tepki gösterdi.

Emirbeyazıt Mahallesi Ova Sokak'ta, dört katlı apartmanın ikinci katından dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.