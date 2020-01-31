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'da paniği! Vatandaşlar tepki gösterdi

Muğla'da yangın paniği! Vatandaşlar tepki gösterdi

31.01.2020, 15:18 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020,15:19

'nın Menteşe ilçesinde, bir apartmanda çıkan , itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kontrol altına alınarak söndürülen yangında, evde hasar oluştu. Vatandaşlar, kaldırıma park eden araçlar nedeniyle ekiplerin yangına güçlükle müdahale ettiğini belirterek, duruma tepki gösterdi.

Emirbeyazıt Mahallesi Ova Sokak'ta, dört katlı apartmanın ikinci katından dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

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