Operasyon başladı Türkler geliyor

Kargo uçağı Koca Yusuf havalandı, Vuhan'daki vatandaşlarımız kurtarılıyor. Askeri uçak, Çin hükümeti ile yapılan görüşmeler sonrasında UMKE yetkilileri ile birlikte yola çıktı.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılmaya başlayan korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 170'e çıktığı açıklandı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, korona virüsüne yönelik kesinleşen vaka sayısının bin 737'ye ulaştığı bildirildi. Ülke genelindeki şüpheli vaka sayısının ise 9 bini aştığı ifade edildi.

14 GÜNLÜK KARANTİNA

Salgından etkilenen Vuhan kentinde yaşayan 34 Türk, 7 Azerbaycan, 7 Gürcistan ve 1 Arnavutluk vatandaşının Türkiye'ye getirilmesi için düzenlenen operasyon Ankara'da başladı. Çin'de bulunan 49 kişi özel kıyafetler giydikten sonra Milli Savunma Bakanlığı'na ait ambulansa dönüştürülmüş A400M kargo uçağı Koca Yusuf'la Türkiye'ye getirilecek. Çin'den gelen 49 kişi ve onları almaya giden personel de 14 gün boyunca karantinada kalacak. Askeri uçak, Çin hükümeti ile yapılan görüşmeler sonrasında UMKE yetkilileri ile birlikte yola çıktı.

MALZEME SIKINTISI

Doğrulanan vaka ve ölüm sayılarındaki keskin artış dikkat çekerken, Çinli uzmanlar, önümüzdeki 1 hafta içinde salgında zirve dönemine ulaşılacağını ifade etmişti. Özellikle salgının ortaya çıktığı Vuhan kentinin bağlı olduğu Hubei eyaletinde maske, koruyucu gözlük gibi bazı tıbbi malzeme ve donanımlarda eksiklik yaşandığı açıklandı.

AŞI GELİŞTİRME ÇABALARI SÜRÜYOR

ÇİN yönetimince salgınla mücadele için kurulan üst düzey grup, yeni korona virüsüne karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü duyurdu. Çin Bilimler Akademisi'nden uzmanlar da hastalar üzerinde etkili olduğu düşünülen bazı ilaçlar ve tedavi yolları üzerinde çalıştıklarını duyurdu



LAMBALARI YAKIP SÖNDÜRÜYORLAR

Çin'de Weibo ve Wechat gibi başlıca sosyal medya platformlarında Vuhan kentiyle dayanışma mesajları yayınlanıyor. Bir videoda, salgın nedeniyle evlerine kapanan Vuhan sakinlerinin, evlerinin lambalarını yakıp söndürdüğü ve camlardan "Dayan Vuhan, Haydi Vuhan" şeklinde bağırdıkları görüldü.



EVLERE İNSANLARLA BİRLİKTE MÜHÜR

Virüsün yayıldığı Vuhan kentinde ve diğer kentlerde korona virüsü bulaşan vatandaşların evlerinin mühürlendiği, dışarı çıkmamaları için zorla bu şekilde evde tutuldukları öne sürüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir evin içerisinde insanlar olmasına rağmen evin dışarıdan mühürlendiği görüldü.