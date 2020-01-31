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Turunçgiller yağ yakımını hızlandırıyor

Turunçgiller yağ yakımını hızlandırıyor
Giriş Tarihi: 31.1.2020

İnflamasyona karşı etkili olduğu bilinen turunçgiller, yağ yakımını hızlandırıyor. Doygunluk hissi vermeleri, bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olmaları sayesinde vücut ağırlığı denetiminde faydalıdırlar. Şişmanlık ve kalpdamar hastalıkları, bazı kanser türlerinin oluşma riskini azaltırlar.

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