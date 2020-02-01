Eski eşini ve kızını öldürüp intihar etti

Antalya'nın Kepez ilçesinde Birol Köse (40), uzaklaştırma kararına rağmen dün sabah evine gittiği eski eşi Esma Polat (35) ve kızı Ekin Köse'yi (12) tabancayla vurduktan sonra, aynı silahı göğsüne dayayıp, ateşledi. Esma Polat olay yerinde, baba-kız ise ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede öldü. Cinayet anında evde bulunan çiftin diğer çocukları Umut Batı Köse, Çocuk Şube ekipleri tarafından korumaya alındı.