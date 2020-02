Kışın kilo almamak için bunları yapın

Kilo sorunu ile uğraşan insanların en büyük sorunlarından biri, daha hareketsiz kaldıkları kış aylarında kilo almak. Diyetisyan Merve Tuysuz, kışı kilo almadan geçirmeyi sağlayacak önerilerde bulundu.

Erzincan'da MT Beslenme & Diyet Danışmanlık Merkezi olarak internetten de hizmet veren Diyetisyen Merve Tuysuz, kışın kilo alma korkusunun birçok kişinin derdi olduğunu belirterek, kışın alınan kiloların can sıktığını söyledi. Tuysuz, kışı kilo almadan geçirmek için bazı önerilerde bulundu.



SIKI BİR KAHVALTI YAPIN

Kış aylarında vücut ve metabolizma kendini koruma altına almıştır ve daha yavaş çalışır. Kışın yeme ihtiyacı artan kişinin çok fazla karbonhidratlı yiyecekler yeme ihtiyacı duyduğunu belirten Tuysuz, "Terleme çok az olduğundan dolayı metabolizma hızı minimumdur. Soğuk havalara karşı bağışıklık sistemi, hastalıklara (grip, soğuk algınlığı bronşit gibi) karşı kendini korumak için yağ yıkımını engeller. Metabolizmanızı iyi çalışır duruma getirmek için mutlaka kahvaltı yapın. Bu hem direncinizi koruyacak hem kilo kontrolünde siz yardımcı olacak hem de metabolizmanızı hızlandırır" dedi.



SUSAMADAN SU İÇMEYE ÇALIŞIN

Vücudumuzdaki bütün metabolik reaksiyonların temel direğinin su olduğunu da kaydeden Tuysuz, "Kışın susama hissimiz azalır ancak su ihtiyacımızı yine de karşılamalıyız. Kışın metabolizmanızı çalıştırmak için susamasanız bile günde 2-2,5 litre (10-14 bardak) su tüketilmesi gerekmektedir. Siyah çay ve kahve yerine bitki çayı içinizi ısıtmak için daha iyi bir seçenek" diye konuştu.



GÜNEŞ IŞIĞI ALIN

Daha az güneş alınması nedeniyle d vitamini eksikliği yaşandığını dile getiren Tuysuz, "Bu nedenle havanın güneşli olduğu günlerde 20-25 dakika kadar güneş ışığından direkt olarak yararlanmaya ve haftada 2-3 kez balık yiyerek kalp sağlığınızı koruyabilir ve kemiklerimizin de güneşin eksikliğini daha az hissetmesini sağlayabilirsiniz" açıklamasını yaptı.



GREYFURT-LAHANA-MAYDANOZ HASTALIKLARDAN KORUR

KIŞ hastalıklarından korunmak, savunma mekanizmamızı güçlendirmek için de A ve C vitamininden yeterli beslenmek gerekir. Kış sebzeleri ve meyveleri de bu konuda bize yeterli oranda A ve C vitamini sağlayacaktır. Narenciye (portakal, mandalina, greyfurt), havuç, kivi, lahanagiller (karnabahar, lahana, brokoli, Brüksel lahanası), yeşil yapraklı sebzeler (maydanoz, tere, ıspanak ) A ve C vitamininden zengin besinlerdir.