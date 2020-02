Vuhan’da 12 gün

Ölümün kol gezdiği Vuhan'dan Koca Yusuf operasyonuyla Türkiye’ye getirilen 42 kişi arasında yer alan Neslihan Çimen Xu, yaşadığı korku dolu 12 günü, Yeni Asır’a anlattı. Vuhan’da durumun haberlere yansıdığından çok daha kötü olduğunu söyleyen Çimen Xu, “Hastaneler dolduğu için hasta kabul etmiyor. İnsanlar dışarı çıkamadıkları için evlerinde ölüyorlar” dedi.

Türkiye, yaptığı operasyonla Çin'de korona virüsü nedeniyle karantina altına alınan Vuhan kentinde mahsur kalan Türkleri, uçakla Ankara'ya getirdi. Yeni Asır, uçak yakıt almak için Moğalistan'ın başkenti Ulanbatur'a uğradığı sırada Türk yolculardan Neslihan Çimen Xu'ya ulaştı. Çinli eşi ve 5 yaşındaki oğluyla Türkiye'ye dönen Çimen Xu, karantina altındaki bölgede yaşanan dehşeti anlattı. Vuhan'da durumun haberlere yansıdığından çok daha kötü olduğunu belirten Neslihan Çimen Xu, "Hastaneler dolduğu için insanlar kabul edilmiyor. İnsanlar dışarı çıkamıyor ve evlerinde ölüyorlardı. Çaresizlikle pencerelerden birbirlerine bağırıyorlardı" dedi.



ÇOK AĞIR YAKALANDILAR

İstanbullu olduğunu ancak Ankara'da Çinli eşi ve çocuğuyla yaşadığını anlatan Çimen Xu, "Çin'de 24 Ocak'ta kutlanan yeni yılı eşimin ailesiyle birlikte geçirmek için Vuhan'a geldik. İlk başta hayat çok normaldi. Hükümet dahil hiç kimsede panik yoktu. Virüsün ilk açıklandığı 21-22 Ocak'ta inanılmaz bir kaos başladı. Herkes marketlere koştu. Ben de o anı yaşadım. İnsanlar erzak alabilmek için birbirleriyle kavga ediyordu. Ardından Vuhan 23 Ocak'ta karantinaya alındı. Vakalar hızla artmaya başladı. Vaka sayısı günde 500 gibi bir artış gösterdiği için çok ağır yakalandılar. Yer olmadığı için hastaneler insanları kabul etmemeye başladı. İnsanlar evlerinde beklemek zorunda kaldılar. Maalesef evlerinde öldüler. Herkes birbirine camlardan bağırıyordu, çok bunalmış durumdalardı" dedi.



'BİZ ÇOK ŞANSLIYIZ'

Kendilerinin de 12 gün boyunca evden çıkamadığını anlatan Çimen Xu, "Kente taze sebze ve erzak geliyordu ama kimse çıkıp almaya cesaret edemiyordu. Biz bu riski aldık. Eşim 3-4 günde bir çıkıp erzak getirdi. Döndüğünde tüm eşyalarını değiştirdi ve öyle iletişim kurduk. Dehşeti yaşadık. O yüzden bir an önce gelmek istedik ve Türk hükümeti bunu bir an önce ayarladı. Kent şu an bomboş, insanlar yaşamıyor diyebilirim. Biz şanslı olanlardanız devletimiz sayesinde" ifadelerini kullandı.



TÜRK YETKİLİLER İZİN ALDI

Çin'in kendi vatandaşı olduğu için Çinli eşine çıkış izni vermediğini anlatan Çimen Xu, "Çin hükümeti dün geceye kadar izin vermiyordu. Çin pasaportu taşıyan hiçbir aileye izin verilmiyordu, eş ve çocuk da dahil. Dün gece izin verildi, çok şükür eşim ve 5 yaşındaki çocuğumla birlikte Türkiye'ye geliyoruz. Büyükelçilikten öğrendiğim kadarıyla burada benim gibi eşi Çinli olan Türkler de var" dedi.



Türkiye ve Japonya'dan başka Çin'e yardım eden ülke olmadığını ifade eden Çimen Xu, "Maske ve diğer teçhizatın gönderilmesi Çin'de çok güzel karşılandı. Çok duygulandılar. Kimse göndermedi. Dün İngilizler kendi vatandaşlarını aldı götürdü, İrlandalılarla birlikte. Onların hiçbiri bir şey getirmedi. Gerçekten bizim için gurur verici. Ülkemiz çok güzel bir iş yaptı" diye konuştu. Kendilerine Türkiye'de bir süre karantinada kalacaklarının söylendiğini ifade eden Çimen Xu, "Karantinaya alınmaktan hiç gocunmam, yeter ki kendi topraklarımda olayım. Burası inanın çok zor, sonuçta başka ülkenin vatandaşısınız. Duygusal olarak da çok yorgunuz. Bir an önce Türkiye'ye gelmek istiyoruz" dedi



CAN KAYBI 259'A ÇIKTI

Çin'in Vuhan kentinden hızla yayılan yeni tip korona virüsü (2019-nCoV) salgınında ölü sayısı giderek artıyor. Salgın nedeniyle ölü sayısı 259'a çıkarken, virüse yakalandığı şüpheli olan kişilerin sayısı 17 bin 988 olarak açıklandı.



HONG KONG VE MAKAU

Virüse yakalanma vakası Hong Kong'da 13'e, Makau'da 7'ye yükseldi. Ulusal Sağlık Komisyonu NHC, salgın nedeniyle son 24 saatte 46 kişinin yaşamını yitirdiği, enfekte vaka sayısının 2 bin 102, şüpheli vakasının ise 5 bin 19 arttığı kaydedildi. Can kaybının çoğu salgının merkez üssü Hubey'de gerçekleşti. Hubey'de ölü sayısı 249, virüsten etkilenen sayısı ise 7 bin 153'e çıktı. Başkent Pekin'de 139'a ulaşan vaka sayısı, Şanghay'da 153 oldu.



TÜRKİYE'DEN MASKE SATIŞINDA PATLAMA OLDU

Korona virüsü nedeniyle tüm dünyada maske satışı arttı. Türkiye'de de yoğun talebi fırsat bilenler maske fiyatlarını yükseltti. Medikal ürün firması sahibi Cengiz Karabulut, "Gemiyle bize gönderdikleri ürünleri biz onlara uçak kargo ile geri sattık. Bir haftada yaptığımız satış bir yılda yaptığımıza denk" dedi.

ERHAN GÜLENÇ /HÜSEYİN KILIÇ