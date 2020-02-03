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8 yıldır tüm kadınlar için mücadele veriyor

8 yıldır tüm kadınlar için mücadele veriyor
Giriş Tarihi: 3.2.2020

'DE, 8 yıl önce, evlilik teklifini reddettiği tarafından öldürülen 'in babası (64), önce kızının katil zanlısının ağırlaştırılmış cezasına çarptırılması için hukuk mücadelesi verdi, sonra da kızıyla aynı kaderi yaşayan kadınların davalarını takip etmeye başladı.

İZMİR'DE, 8 yıl önce, evlilik teklifini reddettiği Okan Özparıltı tarafından öldürülen Pınar Ünlüer'in babası Zeki Ünlüer (64), önce kızının katil zanlısının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması için hukuk mücadelesi verdi, sonra da kızıyla aynı kaderi yaşayan kadınların davalarını takip etmeye başladı. Öldürülen tüm kadınları kızı gibi gördüğünü söyleyen acılı baba, pek çok ile giderek erkek kurbanı olan kadınların duruşmalarını izliyor. Ünlüer, "Ailelerin yanında olup acılarını paylaşıyorum. Aynı kaderi paylaştığımız için destek oluyorum, elimden başka bir şey gelmiyor" dedi.
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