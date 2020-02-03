Balıkadam deniz kazasında öldü

BALIKESİR'DE yaşayan ve profesyonel dalgıç olan Süleyman Güney İpekçi (80) geçirdiği bot kazası sonucu hayatını kaybetti.

BALIKESİR'DE yaşayan ve profesyonel dalgıç olan Süleyman Güney İpekçi (80) geçirdiği bot kazası sonucu hayatını kaybetti. Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi'nde yıllardır deniz ile iç içe olan aynı zamanda da profesyonel dalgıçlık yapan balık adam Süleyman Güney İpekçi (80), hediye edilen zodyak bot ile denize açıldı. Kıyıdan yaklaşık 100-150 metre sonra içinde bulunduğu botun hakimiyetini kaybeden İpekçi, dengesini kaybederek denize düştü. İpekçi, teknenin altında kalarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan İpekçi kurtarılamadı. OTAĞ FIRINCIOĞULLARI