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Bayraklı’da çocukların yarıyıl coşkusu

Bayraklı’da çocukların yarıyıl coşkusu
Giriş Tarihi: 3.2.2020

, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk dönemini tamamlayan öğrenciler için yarıyıl tatili boyunca çeşitli etkinlikler düzenledi. Yüzlerce çocuk kültür merkezlerinde müzik eşliğinde şarkılar söyledi, dans etti ve oyun oynadı.

Bayraklı Belediyesi, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk dönemini tamamlayan öğrenciler için yarıyıl tatili boyunca çeşitli etkinlikler düzenledi. Yüzlerce çocuk kültür merkezlerinde müzik eşliğinde şarkılar söyledi, dans etti ve oyun oynadı. Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde tiyatro oyunuyla başlayan etkinlikler, halat çekme, çuval yarışları gibi eğlenceli aktivitelerle sürdü. 75'inci yıl Kültür Merkezi'nde tatil boyunca resimler yapan, Hacivat-Karagöz figürleri ve kuklalar yapan öğrenciler etkinlik sonunda sergi açtı. Resim ve kukla sergisinde miniklerin heyecanı görülmeye değerdi.
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