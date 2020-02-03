Bin liralık borç için ağabeyini öldürdü

Sultanhisar’da yaşayan Hikmet Çetin, bin lira yüzünden tartıştığı ağabeyi İsmetullah Çetin’i tüfekle vurdu. Olayın ardından silahı bırakıp kaçan Hikmet Çetin saklandığı arazide yakalandı

Aydın'da Hikmet Çetin (57), ağabeyi İsmetullah Çetin'i (60) tüfekle ateş ederek öldürdü. Olayın ardından saklandığı arazide polis ekipleri tarafından yakalanan Hikmet Çetin, ilk ifadesinde ağabeyini bin liralık alacağından dolayı öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Olay, Sultanhisar ilçesinde meydana geldi. Hikmet Çetin ile ağabeyi İsmetullah Çetin arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında sinirlerine hakim olamayan Hikmet Çetin, silahla ateş ederek ağabeyi İsmetullah Çetin'i vurdu. Kanlar içerisinde kalan Çetin, ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen İsmetullah Çetin kurtarılamadı.



Hikmet Çetin - İsmetullah Çetin

SİLAHI BIRAKIP KAÇTI

Olayın ardından katil zanlısı Hikmet Çetin, ağabeyine ateş ettiği silahı bırakarak kayıplara karıştı. Hikmet Çetin'in yakalanması için polis ekipleri tarafından geniş çaplı operasyon başlatıldı. Gecenin karanlığından yararlanıp izini kaybettirmek isteyen Hikmet Çetin, polis ekipleri başarılı çalışması sonucu zeytinlik arazide kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan Hikmet Çetin, Sultanhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Hikmet Çetin'in polise verdiği ilk ifadede ağabeyini alacak-verecek meselesi nedeniyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

ÜMİT ÖZMEN