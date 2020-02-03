  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Bin liralık borç için ağabeyini öldürdü

Bin liralık borç için ağabeyini öldürdü

Bin liralık borç için ağabeyini öldürdü
Giriş Tarihi: 3.2.2020

Sultanhisar’da yaşayan , bin lira yüzünden tartıştığı ağabeyi ’i tüfekle vurdu. Olayın ardından silahı bırakıp kaçan Hikmet Çetin saklandığı arazide yakalandı

Aydın'da Hikmet Çetin (57), ağabeyi İsmetullah Çetin'i (60) tüfekle ateş ederek öldürdü. Olayın ardından saklandığı arazide polis ekipleri tarafından yakalanan Hikmet Çetin, ilk ifadesinde ağabeyini bin liralık alacağından dolayı öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

TARTIŞMAYA BAŞLADILAR
Olay, Sultanhisar ilçesinde meydana geldi. Hikmet Çetin ile ağabeyi İsmetullah Çetin arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında sinirlerine hakim olamayan Hikmet Çetin, silahla ateş ederek ağabeyi İsmetullah Çetin'i vurdu. Kanlar içerisinde kalan Çetin, ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen İsmetullah Çetin kurtarılamadı.


Hikmet Çetin - İsmetullah Çetin

SİLAHI BIRAKIP KAÇTI
Olayın ardından katil zanlısı Hikmet Çetin, ağabeyine ateş ettiği silahı bırakarak kayıplara karıştı. Hikmet Çetin'in yakalanması için polis ekipleri tarafından geniş çaplı operasyon başlatıldı. Gecenin karanlığından yararlanıp izini kaybettirmek isteyen Hikmet Çetin, polis ekipleri başarılı çalışması sonucu zeytinlik arazide kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan Hikmet Çetin, Sultanhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Hikmet Çetin'in polise verdiği ilk ifadede ağabeyini alacak-verecek meselesi nedeniyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

ÜMİT ÖZMEN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bin liralık borç için ağabeyini öldürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN