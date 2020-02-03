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Eski okullarının tadilatını yaptılar

Eski okullarının tadilatını yaptılar
Giriş Tarihi: 3.2.2020

, ve üyeleri, '' sosyal sorumluluk projesi başlattı. Ortaca'ya bağlı Dalyan mahallesi 'nda daha önce eğitim gören Dalyanlı iş insanları kurdukları vakıf aracılığıyla okulun tadilatını yaptı,

Dalyan Turizm Tanıtım, Sosyal Gelişim ve Eğitim Vakfı üyeleri, 'Çocuklar Geleceğimizdir' sosyal sorumluluk projesi başlattı. Ortaca'ya bağlı Dalyan mahallesi Naciye Tınaztepe İlköğretim Okulu'nda daha önce eğitim gören Dalyanlı iş insanları kurdukları vakıf aracılığıyla okulun tadilatını yaptı, duvarlarını boyadı. Vakıf üyeleri, sınıflardaki eksikler de giderilerek eğitim öğretime yetiştirildi. Vakıf üyeleri ilçedeki iki okuldan birine proje, diğerine resim atölyesi desteği verecek.

ÖMER KUNDAKÇI

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