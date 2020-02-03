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Evladına son kez baktı

Evladına son kez baktı
Giriş Tarihi: 3.2.2020

'DA durakta bekleyen babasının yanına gitmek için annesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki 'e otomobil çarptı.

AYDIN'DA durakta bekleyen babasının yanına gitmek için annesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki Beyza Akgül'e otomobil çarptı. Olay yerinde can veren genç kızın annesi Mürüvvet Akgül'ün durakta gözyaşı dökerek bekleyişi görenlerin yüreğini burktu. Yakınlarına kızının öldüğü bilgisini veren acılı baba Ali Aygül, "Durakta bekliyordum. Beni durakta görünce kızım acele etti. Bir anda otomobil çarptı. Çok üzgünüm" dedi. Otomobil sürücüsü Şakir Ç. gözaltına alındı.

KAZIM YÖRÜKCE
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