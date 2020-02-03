AYDIN'IN Köşk ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Fatma Güç, 20 yıl önce geçirdiği bir romatizma türü olan Artrit hastalığı nedeniyle zor günler geçiriyor.
AYDIN'IN Köşk ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Fatma Güç, 20 yıl önce geçirdiği bir romatizma türü olan Artrit hastalığı nedeniyle zor günler geçiriyor. El ve ayaklarını kullanamamasından dolayı yatağa mahkum olan Güç, doktorların 'iyileşme şansı yok' demesine rağmen umudunu kaybetmeyerek sağlığına kavuşacağı günlerinin hayalini kuruyor.
MEHMET KAVAS
Fatma Güç, 20 yıllık çilesi bitsin istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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