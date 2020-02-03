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İTOB’dan 'a bir tır yardım

İTOB’dan Elazığ'a bir tır yardım
Giriş Tarihi: 3.2.2020

'DAKİ 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar için 'nın öncülüğünde İzmir kışlık giysi, battaniye, elektrikli ısıtıcı ve gıdadan oluşan yardım tırını deprem bölgesine gönderdi.

ELAZIĞ'DAKİ 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar için Menderes İlçe Kaymakamlığı'nın öncülüğünde İzmir Organize Sanayi Bölgesi kışlık giysi, battaniye, elektrikli ısıtıcı ve gıdadan oluşan yardım tırını deprem bölgesine gönderdi.
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