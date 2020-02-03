ELAZIĞ'DAKİ 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar için Menderes İlçe Kaymakamlığı'nın öncülüğünde İzmir Organize Sanayi Bölgesi kışlık giysi, battaniye, elektrikli ısıtıcı ve gıdadan oluşan yardım tırını deprem bölgesine gönderdi.
ELAZIĞ'DAKİ 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar için Menderes İlçe Kaymakamlığı'nın öncülüğünde İzmir Organize Sanayi Bölgesi kışlık giysi, battaniye, elektrikli ısıtıcı ve gıdadan oluşan yardım tırını deprem bölgesine gönderdi.
İTOB’dan Elazığ'a bir tır yardım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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