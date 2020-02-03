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Koçarlı’ya güneş santralı

Koçarlı’ya güneş enerji santralı
Giriş Tarihi: 3.2.2020

'da tarafından Çakırbeyli mahallesine Güneş Enerjisi Santralı kurulacak. Santral kamu kurum ve kuruluşlarının elektrik ihtiyacını karşılayacak, ihtiyacın fazlası ise satılarak belediyeye gelir sağlanacak.

Aydın'da Koçarlı Belediyesi tarafından Çakırbeyli mahallesine Güneş Enerjisi Santralı kurulacak. Santral kamu kurum ve kuruluşlarının elektrik ihtiyacını karşılayacak, ihtiyacın fazlası ise satılarak belediyeye gelir sağlanacak. Başkan Nedim Kaplan, "Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle elektrik enerjisi ihtiyacımızı karşılamak amacıyla bugün ilk adımı attık. Doğaya uyumlu kurulacak santralla elektrik ihtiyacımızı kendimiz karşılayacağız" diye konuştu.

MEHMET KAVAS

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