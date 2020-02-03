Konak Meydanı’nda ağaçları yaktılar

İzmir'de Konak Meydanı’ndaki metro istasyonu çıkışında bulunan ağaçlar, kimliği belirsiz saldırganlar tarafından ateşe verildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi geldi. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

İZMİR'DE akıl almaz bir vandallık yaşandı. Konak Meydanı'ndaki metro istasyonu çıkışındaki ağaçlar, kimliği belirsiz saldırganlar tarafından ateşe verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Emniyet güçleri, ağaçları yakan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.