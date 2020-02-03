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Manisalı terziden örnek davranış

Manisalı terziden örnek davranış
Giriş Tarihi: 3.2.2020

'da bir terzi gösterdiği örnek davranışla takdir topladı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı 'nde 35 yıldır terzilik yapan , müşterisinin daraltması için verdiği ceketin içinde bulduğu ve eski paraları teslim etti.

Manisa'da bir terzi gösterdiği örnek davranışla takdir topladı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Arda Mahallesi'nde 35 yıldır terzilik yapan Muammer Yılmaz, müşterisinin daraltması için verdiği ceketin içinde bulduğu yarım altın ve eski paraları teslim etti. Altın ve paralarına kavuşan esnaf Niyazi Özatan ise terzinin yanına giderek teşekkür etti.

CÜNEYT HASÇELİK

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