Narlıdere’deki pis sular denize akıyor

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Sahilevleri'nde, kanalizasyondaki pis suların denize akması tepki çekti. Denize bu şekilde pis su boşaltılmasının önüne geçilmesi gerektiğini söyleyen vatandaşlar, "Narlıdere'de atıksu arıtma tesisi yok mu? Varsa neden çalışmıyor? Kanalizasyondan akan suyla denizimiz neden kirletiliyor?" dedi.

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İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Sahilevleri'nde, kanalizasyondaki pis suların denize akması tepki çekti. Denize bu şekilde pis su boşaltılmasının önüne geçilmesi gerektiğini söyleyen vatandaşlar, "Narlıdere'de atıksu arıtma tesisi yok mu? Varsa neden çalışmıyor? Kanalizasyondan akan suyla denizimiz neden kirletiliyor?" dedi.



Sahilevleri'nde kanalizasyondan akan pis suyun denize boşaltıldığı iddia edildi. Narenciye bahçeleri, çiçek seraları ve sahil şeridiyle İzmirlilerin uğrak yeri olan Sahilevleri'ndeki bu kötü manzaranın ilçeye yakışmadığını belirten vatandaşlar, özellikle yağmur sonrası biriken pis suların kanalizasyonlar aracılığıyla denize boşaltıldığını öne sürdü. Semt sakinleri, "Dere yatakları ya da kanalizasyon aracılığıyla pis suların denize boşaltıldığını buradan gelip geçen herkes görebilir. Belediye yetkilileri bir an önce gerekeni yapmalı" diye konuştu.







KALDIRIMLARI YAYALARA BIRAKIN!

TÜRKİYE Beyazay Derneği İzmir Şube Başkanı ve aynı zamanda İzmir Kent Konseyi Engelli Meclisi Yürütme Kurulu üyesi olan Salih Arıkan, görme engellilerin kentte dolaşırken birçok engelle karşılaştıklarının altını çizdi. Kendileri için en büyük engellerden birinin bazı işletmeler ya da sürücüler tarafından kaldırımların bilinçsizce işgal edilmesi olduğunu söyleyen Arıkan, "Kaldırımları yayalara bırakın" çağrısında bulundu.



KENTLERİN engelliler için erişebilir olması gerektiğini ve İzmir'de engelliler için bu konuda alınan önlemlerin yetersiz kaldığını öne süren Arıkan, yaşlıların, bebek arabası ile sokağa çıkan ailelerin ve özellikle kaldırımda yürümeye çalışan hamile kadınların mağduriyet yaşadığını ifade etti. Arıkan, görme engelliler olarak bazı işletmelerin yaya kaldırımlarına rastgele masa sandalye atmasından ya da bilinçsiz sürücülerin kaldırımları otopark gibi kullanmalarından dolayı çok mağdur olduklarını belirtti.



SEVGİ YOLU'NDAKİ ARAÇ PARKLARINA SON VERİLDİ

İzmir Gaziemir'deki Sevgi Yolu'na günün her saati araçların park etmesinden dolayı yayaların rahatça yürüyüp, banklara oturamadıklarını belirten vatandaşların Yeni Asır'a başvurup sorunlarını dile getirmesinin ardından Gaziemir Belediyesi harekete geçti. Belediye, uygunsuz araç parklarının önüne geçebilmek için parkın giriş ve çıkışlarına hareketli elektronik bariyerler koydu. Vatandaşlar, "Yeni Asır'a ve Gaziemir Belediyesi'ne sorunun çözümünden dolayı teşekkürler" diye konuştu. Atıfbey mahallesi 5 Sokak'ta Sevgi Yolu olarak bilinen parkın hizmete açıldıktan sonra sürücüler tarafından adeta otopark gibi kullanıldığını belirten çevre sakinleri, Yeni Asır'ı arayarak bu sorunlarını dile getirdi. Sorun, haberin Yeni Asır'da yer almasının ardından belediyenin girişimiyle çözüldü.