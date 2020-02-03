Tuğçe, yaşama tutunamadı

AYDIN Nazilli'de karaciğer ve böbrek nakli bekleyen 16 yaşındaki Tuğçe Bozdoğan'dan üzücü haber geldi. Genç kız çektiği acılara daha fazla dayanamadı ve hayata veda etti.

AYDIN Nazilli'de karaciğer ve böbrek nakli bekleyen 16 yaşındaki Tuğçe Bozdoğan'dan üzücü haber geldi. Genç kız çektiği acılara daha fazla dayanamadı ve hayata veda etti. Genç kızın ölümü ailesini yasa boğdu. KAZIM YÖRÜKCE