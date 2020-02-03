  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Tuğçe, yaşama tutunamadı

Tuğçe, yaşama tutunamadı

Tuğçe, yaşama tutunamadı
Giriş Tarihi: 3.2.2020

Nazilli'de karaciğer ve bekleyen 16 yaşındaki 'dan üzücü haber geldi. çektiği acılara daha fazla dayanamadı ve hayata veda etti.

AYDIN Nazilli'de karaciğer ve böbrek nakli bekleyen 16 yaşındaki Tuğçe Bozdoğan'dan üzücü haber geldi. Genç kız çektiği acılara daha fazla dayanamadı ve hayata veda etti. Genç kızın ölümü ailesini yasa boğdu.

KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tuğçe, yaşama tutunamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN