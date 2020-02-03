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Vay başıma gelenler!

Vay başıma gelenler!
Giriş Tarihi: 3.2.2020

'in Konak ilçesinde, telefonla aradıkları 'ı (70), kredi kartı aidatını iade etmek için bankadan aradıklarını söyleyerek 16 bin TL dolandıran şüphelilerin, 'da fatura ödeme merkezi işlettiği ve Sağlam'ın kredi kartından müşterilerin faturalarını ödedikleri ortaya çıktı.

İzmir'in Konak ilçesinde, telefonla aradıkları Yusuf Sağlam'ı (70), kredi kartı aidatını iade etmek için bankadan aradıklarını söyleyerek 16 bin TL dolandıran şüphelilerin, Adana'da fatura ödeme merkezi işlettiği ve Sağlam'ın kredi kartından müşterilerin faturalarını ödedikleri ortaya çıktı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürdürürken yaşlı adam ne yapacağını kara kara düşünüyor.

YENİ BİR SİSTEM
Yalnızca emekli maaşıyla geçindiğini söyleyen Sağlam, "Vatandaşlarımız dikkatli olsun. Başka kimsenin başına gelmesin. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Emekli maaşımla geçinmeye çalışırken, bir de dolandırıldığım parayı ödemek zorunda kalacağım. 36 ay boyunca bankaya aylık 772 TL ödemem gerekiyor. Yıllardır İzmir Emniyet Teşkilatı'na hizmet vermiş birisi olarak böyle bir şey yaşayacağım hiç aklıma gelmezdi. Nasıl kandım bilemiyorum" dedi. Bu dolandırıcılık sistemiyle ilk kez karşılaştıklarının altını çizen mağdurun avukatı Abdi Yaşar, halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ŞENOL KANTÜRK

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