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Hastalıklara adaçayı ve dopingi

Hastalıklara adaçayı ve ekinezya dopingi
Giriş Tarihi: 4.2.2020
Efsanelerde, "ölümün ilacı" olduğu söylenen adaçayı ile Kızılderililerin "her derde deva" olarak kullandığı ekinezya, geleneksel tıbbın olmazsa olmaz bitkileri arasında yer alıyor. Yoğun bir kullanım alanı olan adaçayı ve ekinezya, bağışıklığı güçlendirerek başta faranjit, soğuk algınlığı, boğaz ağrısı ve grip gibi birçok kış hastalığına iyi geliyor. İki bitkinin beraber kullanılması durumunda hastalıklar üzerinde daha yoğun iyileştirme etkisi gösteriyor.
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