Kandida mantarına aynısefa çayı kürü

DR. Fevzi Özgönül, tedaviye cevap vermeyen birçok hastalığın altında kandida mantarı enfeksiyonunun olabileceğini söyledi. Kilo problemi, tatlı krizi yaşayan yada ekmek ve unlu yiyeceklere çok düşkün olan kişilerin hemen hemen hepsinin bağırsak florasında kandida adlı mantarın kontrolsüz çoğalma şikayeti olduğunu söyleyen Dr. Fevzi Özgönül bu mantara karşı çay tarifi verdi: "1 tutam aynısefa bitkisi, 1 bardak sıcak su, 1 tatlı kaşığı çörek otu yağı. Aynısefa bitkisi sıcak suda 10 dakika çay gibi demlenir kaynatılmaz. Akşam yatmadan 2 saat önce içilir. "