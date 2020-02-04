  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Kandida mantarına aynısefa çayı kürü

Kandida mantarına aynısefa çayı kürü

Kandida mantarına aynısefa çayı kürü
Giriş Tarihi: 4.2.2020
DR. Fevzi Özgönül, tedaviye cevap vermeyen birçok hastalığın altında kandida mantarı enfeksiyonunun olabileceğini söyledi. Kilo problemi, tatlı krizi yaşayan yada ekmek ve unlu yiyeceklere çok düşkün olan kişilerin hemen hemen hepsinin bağırsak florasında kandida adlı mantarın kontrolsüz çoğalma şikayeti olduğunu söyleyen Dr. Fevzi Özgönül bu mantara karşı çay tarifi verdi: "1 tutam aynısefa bitkisi, 1 bardak sıcak su, 1 tatlı kaşığı çörek otu yağı. Aynısefa bitkisi sıcak suda 10 dakika çay gibi demlenir kaynatılmaz. Akşam yatmadan 2 saat önce içilir. "
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kandida mantarına aynısefa çayı kürü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN