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’da akılalmaz olay! 22 yaşındaki genç üniversite öğrencisi...

Muğla’da akılalmaz olay! 22 yaşındaki genç üniversite öğrencisi...

04.02.2020, 08:27 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020,08:28

'ya bağlı Milas ilçesinden ajanslara düşen son dakika haberi duyanları şoke etti. Milas ilçesinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü 2'nci sınıfta eğitim gören Asiye Erdem isimli genç kızın 1 arkadaşıyla birlikte kaldığı apart odasının kapısına açan oda arkadaşı gördükleri karşısında dehşete kapıldı. Vatandaşların hızla polis ekiplerine haber vermesiyle olay yerine gelen ekipler araştırmalarını sürdürürken, genç kıza ilişkin o detay ise dikkatleri çekti.

Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Asiye Erdem, geçen 1 Şubat gecesi, Beçin Mahallesi'ndeki apartta, birlikte kaldığı arkadaşı tarafından yerde hareketsiz halde bulundu. Ev arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunarak yardım istedi...

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