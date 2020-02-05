Aile boyu ameliyat

Amerikalı Sendze ailesi, fazla kilolarından kurtulmak için İzmir Ekol Hastanesi’nde tüp mide operasyonu oldu.

Amerika'nın Houston şehrinde yaşayan 56 yaşında 98 kg ağırlığındaki Jacqueline Sendze, 20 yaşında 95 kg olan kızı Avera Kela Sendze ve 41 yaşında 108 kg ağırlığındaki kardeşi Asheri Sendze ile birlikte aşırı kilolarından dolayı tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi.



ÜÇ GÜNDE TABURCU

Ameliyat olmak için Türkiye'ye gelen anne, kızı ve kardeşi Ekol Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hayrullah Derici'ye başvurdu. Burada yapılan muayene ve tetkiklerden sonra aile aynı gün ameliyat oldu. Prof. Dr. Hayrullah Derici ve ekibi tarafından başarılı bir ameliyat ve iyileşme süreci geçiren Amerikalı anne, kızı ve kardeşi hastalığın vermiş olduğu sağlık sorunlarından üç günde kurtularak sağlıklı bir şekilde taburcu olarak ülkelerine döndüler.



TÜRKİYE SAĞLIK MERKEZİ

Prof. Dr. Derici, hastaların üç gün hastanede kaldığını ve her şeyin yolunda gittiğini belirterek, "hastalarımız Amerika'da yaşıyor olsa da onlarla iletişimimizi koparmıyoruz. Amerika'da düzenli olarak yapacakları tahlilleri bize internet üzerinden gönderecekler, kilo ölçümlerini de bize bildirecekler. Onlar sürekli takibimiz altında kalacaklar. Kilo verme süreçleri de ideal kilolarına ulaşana kadar devam edecek. Şu da bir gerçek ki eskiden hastalarımız tedavi için Amerika ve Avrupa'ya giderken, günümüzde hastalar tedavi için bu ülkelerden Türkiye'ye geliyorlar. Bu da Türkiye'nin sağlık konusunda yaptığı başarılı işleri ve geldiği noktayı göstermektedir" dedi.



