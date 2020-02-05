Akupunktur ile cildinizi yenileyin

Geleneksel Çin tıbbının en çok bilinen tedavi yöntemlerinden olan akupunktur tedavisi kozmetik alanında da oldukça popüler hale geldi. Dr. Burak Bağ, akupunkturun kozmetik alanındaki başlıca faydalarını şu şekilde sıraladı: "Zamanla ciltte kaybolmaya başlayan kolajen üretiminin tetiklenmesini sağlayarak cildin genç ve canlı gözükmesine yardımcı olur. Yüzde kan dolaşımını hızlandırıp parlak bir görünüm kazandırır."
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