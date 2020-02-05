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Akupunktur ile cildinizi yenileyin

Akupunktur ile cildinizi yenileyin
Giriş Tarihi: 5.2.2020
Geleneksel Çin tıbbının en çok bilinen tedavi yöntemlerinden olan akupunktur tedavisi kozmetik alanında da oldukça popüler hale geldi. Dr. Burak Bağ, akupunkturun kozmetik alanındaki başlıca faydalarını şu şekilde sıraladı: "Zamanla ciltte kaybolmaya başlayan kolajen üretiminin tetiklenmesini sağlayarak cildin genç ve canlı gözükmesine yardımcı olur. Yüzde kan dolaşımını hızlandırıp parlak bir görünüm kazandırır."
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