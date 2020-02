Kansere geçit vermeyen besinler

Vüvudumuz her gün binlerce kez DNA hasarına uğruyor. DNA’yı etkileyerek kansere yol açan çevresel faktörlerin başında ise besinler geliyor. Doğru besinlerle desteklenen DNA güçleniyor ve kanser gibi hastalıkların oluşumunu durdurabiliyor. Uzm. Dyt. Nilay Keçeci DNA güçlendiren besinleri anlattı

SUMAK SERBEST RADİKALLERİ TEMİZLİYOR

Sumak, kansere sebep olan serbest radikalleri temizliyor. Anadolu yemeklerinin baş tacı olan sumak, hücre yapısını korur. Baharat ya da suyu tüketilebilir. Özellikle deforme olmuş hücreleri hedef alır ve iyileştirir. Her yemeğin üzerine baharat olarak atabilirsiniz ya da kaynamış suda 10 dakika demlediğiniz sumağın çayını içebilirsiniz. Düzenli olarak sumak tüketmek idrar yolları ve bağırsakları temizler ve vücudu zararlı etkenlerden korur.



HURMA HÜCRELERİ YENİLİYOR

Tam bir sağlık deposu olan hurmadan her gün 2-3 tane tüketebilirsiniz. Bilimsel çalışmalarla da gösterildi ki hurma hücreleri yeniliyor ve DNA'yı güçlendiriyor. İçerdiği vitamin ve mineral ve faydalı elementlerle kaliteli bir besin olan hurma yine içerdiği selenyum ile de kansere karşı savaşır. Lif yoğunluğu yüksek olan hurma aynı zamanda bu özelliğiyle de kanseri önleme fonksiyonu vardır.



TERE, DNA TAHRİBATINI ÖNLÜYOR

Hücrelerin kansere dönüşmesini engelleyebilmek için serbest radikallerin verebileceği zararı önlemek ve DNA'nın tamir edici fonksiyonlarını harekete geçirmek gerekir. Tere de bu fonksiyonları içeren besinler biridir. A, C ve E vitaminleri, linolik yağ asitleri, demir, folik asit, kalsiyum içeren tere; DNA diziliminde hücre yıkımını önler, hücre yaşlanmasını da geciktirir. Her gün tere tüketmek, DNA tahribatına karşı koruyucudur ve kanser riskini azaltmada etkilidir. Karotenoid içeriği ve güçlü antioksidan özelliği taşır. Bu özellikleri ile kanserojen maddelerin etkisini azaltır.



PAZI DNA HASARINI ONARIYOR

Güçlendiren, hastalıklara karşı koruyan, hızlı iyileştiren besinlerden biri de pazı. Pazı sadece bir antioksidan değil aynı zamanda vücudun detoks enzimlerini ve genleri güçlendiren bir besindir. DNA hasarını hızlı bir şekilde onaran özel bileşenleri barındırır. Pazı; A-B-K vitaminleri, potasyum, kalsiyum, demir ve magnezyum açısından zengindir. Ayrıca hücre hasarını engelleyen antioksidanlar içerir. Pazı, bu bileşenlerle hücrelerden toksinlerin atılması atılmasını sağlar, serbest radikallerin DNA'ya zarar vermesini engeller. Böylelikle kanser hücrelerinin oluşmasını ya da çoğalmasına dur diyebilir.