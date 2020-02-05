Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 5 Şubat Çarşamba hava durumu...

Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu ile gece saatlerinden itibaren İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısında karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde beklenen yağışların; Marmara ve Ege ile Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İşte 5 Şubat Çarşamba hava durumu...

MARMARA

Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, öğleden sonra Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların; öğleden sonra bölgenin batısında, akşam saatlerinde doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı (Lodos), öğleden sonra kuzey ve kuzeybatı (Karayel) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 15°C

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, öğleden sonra yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 19°C

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.