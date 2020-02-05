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Yanlış nemlendirici dudağı kurutuyor

Yanlış nemlendirici dudağı kurutuyor
Giriş Tarihi: 5.2.2020
DOÇ. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, yanlış nemlendiricinin dudağa zarar verebileceğine ilişkin uyardı. Doç. Dr. Topaloğlu, "Doğru bir dudak nemlendiricisi tarçın, nane aromaları gibi tatlandırıcılar, parfüm, fenol, lanolin, mentol, okaliptüs, zeytinyağı, şellak gibi reçineler, salisilik asit gibi irritan maddeler içermemelidir" dedi.
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