DOÇ. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, yanlış nemlendiricinin dudağa zarar verebileceğine ilişkin uyardı. Doç. Dr. Topaloğlu, "Doğru bir dudak nemlendiricisi tarçın, nane aromaları gibi tatlandırıcılar, parfüm, fenol, lanolin, mentol, okaliptüs, zeytinyağı, şellak gibi reçineler, salisilik asit gibi irritan maddeler içermemelidir" dedi.
Yanlış nemlendirici dudağı kurutuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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