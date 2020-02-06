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ABD'li ünlü oyuncu hayatını kaybetti

ABD'li ünlü oyuncu Kirk Douglas hayatını kaybetti

06.02.2020, 10:41

Ünlü oyuncunun oğlu , babasının vefatını Instagram hesabından duyurdu. Ünlü oyuncunun oğlu Michael Douglas, babasının vefatını Instagram hesabından duyurdu. kimdir? Hangi filmlerde oynadı? İşte merak edilenler...

Spartaküs rolüyle ünlenen ve birçok ünlü yapımda da yer alan Amerikalı aktör Kirk Douglas 103 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun oğlu Michael Douglas, açıklamasında, "Kardeşlerim ve ben büyük bir üzüntüyle Kirk Douglas'ın bugün 103 yaşında aramızdan ayrıldığını duyuruyoruz." ifadesini kullandı.

Hollywood'un en ünlü aktörlerinden olan Kirk Douglas, "Spartaküs", "Zafer Yolları", "Denizler Altında 20.000 Fersah" ve "Şampiyon" gibi unutulmaz filmlerin oyuncusu olarak biliniyordu. 3 kez Oscar ödüllerine aday gösterilen Douglas, 1996 yılında Oscar Onur Ödülüne layık görülmüştü.

Kariyeri boyunca 80'den fazla filmde oynayan Douglas, Rusya'dan ABD'ye göç eden bir ailenin çocuğu olarak Hollywood'da ünlendikten sonra "Ünlü olunca siz değişmiyorsunuz. İnsanlar değişiyor" demişti.

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