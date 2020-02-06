İzmir Buca'da ayrılmak isteyen sevgilisi tarafından kafasına tek kurşun sıkılarak vurulan 33 yaşındaki Sonnur But yaşam savaşı verirken zanlı Abdullah Bice, dün sabaha karşı Bornova'da saklandığı evde yakalandı.

İzmir Buca'da ayrılmak isteyen sevgilisi tarafından kafasına tek kurşun sıkılarak vurulan 33 yaşındaki Sonnur But yaşam savaşı verirken zanlı Abdullah Bice, dün sabaha karşı Bornova'da saklandığı evde yakalandı. Pişman olduğunu ifade eden ve çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen Abdullah Bice'nin, "O kadın beni maddi yönden bitirdi, gururumla oynadı" dediği öğrenildi.

Olay, 1 Şubat sabahı Buca Yenigün Mahallesi'nde yaşanmıştı. Sonnur But (33), işe gitmek için otomobiliyle yola çıktığı sırada karşısına çıkan eski erkek arkadaşı Abdullah Bice (46) tarafından tabancayla vurulmuştu.

TEHDİT EDİYORDU

Ağır yaralanan kadın, tedaviye alınırken, eski sevgili kaçmıştı. Dolmuş şoförü Abdullah Bice'nin But'u 'takıntı' haline getirdiği ve genç kadını kendisiyle barışması için sürekli tehdit ettiği ortaya çıkmıştı.