Isırgan otu prostat büyümesini engeller

İyi huylu prostat hiperplazisi (BPH), prostat bezinin kansersiz olarak büyümesidir. Durum, çoğunlukla idrarda çeşitli sorunlara yol açan bazı semptomlara neden olabilir. Isırgan otu, hormon düzeylerini etkileyerek veya prostattaki hücrelerle etkileşime girerek BPH'li kişilerde prostat büyümesinin yavaşlamasına yardımcı olabilir.