  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Kivi yiyen çocuklarda nefes darlığı yüzde 32 azalıyor

Kivi yiyen çocuklarda nefes darlığı yüzde 32 azalıyor

Kivi yiyen çocuklarda nefes darlığı yüzde 32 azalıyor
Giriş Tarihi: 6.2.2020
Araştırmalar kivinin özellikle 6-7 yaşında çocuklarda solunum yolları üzerinde mucize gibi etkiler yarattığını gösteriyor. Belirli bir süre kivi tüketiminin ardından çocuklarda nefes darlığı yüzde 32, gece öksürüğü yüzde 27, hapşırma yüzde 41, burun akıntısı yüzde 28 ve kronik öksürük yüzde 25 oranında azaldı. Bunun sebebi ise kivinin içerisinde bulunan flavonoitlerin hücre içi hasarı azaltması ve DNA mutasyon ve hasarını önlemesi olarak gösteriliyor.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kivi yiyen çocuklarda nefes darlığı yüzde 32 azalıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN