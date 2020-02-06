Kivi yiyen çocuklarda nefes darlığı yüzde 32 azalıyor

Araştırmalar kivinin özellikle 6-7 yaşında çocuklarda solunum yolları üzerinde mucize gibi etkiler yarattığını gösteriyor. Belirli bir süre kivi tüketiminin ardından çocuklarda nefes darlığı yüzde 32, gece öksürüğü yüzde 27, hapşırma yüzde 41, burun akıntısı yüzde 28 ve kronik öksürük yüzde 25 oranında azaldı. Bunun sebebi ise kivinin içerisinde bulunan flavonoitlerin hücre içi hasarı azaltması ve DNA mutasyon ve hasarını önlemesi olarak gösteriliyor.