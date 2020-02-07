Isırgan otu çayı içerek böbrek ağrısını geçirin

Böbrek ağrısını gidermek için bol su içmeniz ve sıvı atılmasını desteklemeniz çok önemlidir. Bu aynı zamanda potansiyel toksinleri de ortadan kaldırır. Bunun yanında, farklı içecekler tüketerek de böbreklerinizin rahatlamasını ve ağrılarınızın geçmesini sağlayabilirsiniz.

Böbrek ağrınız enflamasyondan kaynaklanıyorsa, bu böbreklerin idrarı atmada sorun yaşadığı anlamına gelir. Isırgan otu çayı, böbreklerinizi etkileyebilecek bakterileri ve kristalleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Bu çaydan günde bir bardak içerseniz, böbrek ağrılarınız hafifletirsiniz.