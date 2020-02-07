Ispanak ve lahana öksürüğü keser

Öksürük vücudun enfeksiyonlara karşı vermiş olduğu bir tepkidir. Bahar ve kış aylarında sık sık öksürüğe yakalanılır. Alerji problemleri, sigara, üşütme sonucu da öksürük ortaya çıkar. Öksürüğü kesmede çok faydalı olan sebzeler vardır. Bunların başında da ıspanak geliyor. Ispanakta A, B, C ve E vitaminleri vardır. Ayrıca demir, magnezyum, protein içerir.

Boğaz ve göğüs hastalıklarına karşı faydalıdır. Lahananın da öksürüğe faydası direk uygulanarak olur. Haşlanmış lahana yaprağının içine sürülen bal göğsün üzerine sarılır. Bu yöntem öksürüğü azaltır.