'Maraş paça çorbası Korona virüsünü önler'

Bir söyleşiye katılmak için Kahramanmaraş’a giden Prof. Dr. Canan Karatay, meşhur bir paçacıya giderek burada paça çorbası içti. Paçanın süper bir besin olduğunu belirten Karatay, “Paça Korona virüsünü önler” dedi.

Prof. Dr. Canan Karatay, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ndeki söyleşinin ardından Türkolog Sibel Topçuoğlu Dedeoğlu ile birlikte paçacıya geçti. Burada işletme sahipleri Erdoğan ve Süleyman Sünbül kardeşler tarafından karşılanan Karatay, hemen Maraş paçası pişirilen ocağa geçti. Burada paça ustası Murat Sünbül, Canan Karatay'a Maraş Paçası'nın nasıl yapıldığını anlattı. Daha sonra paça hakkında açıklama yapan Karatay, paçanın süper besin olduğunu belirtti.

'TAM BİR VİTAMİN DEPOSUDUR'

Karatay, "Paça o kadar süperdir ki, bizim gibi yaşlıların ağrılarını giderir. Kışın hastalıkları önler. Korona virüsünü önler. Diğer bütün virüsler de aynıdır zaten. Vücudumuzun bağışıklık sistemi güçlü olduğu zaman hiçbir virüs hastalandırmaz sizi. Onun için sabah akşam kelle paçayı yemeyi ihmal etmeyiniz. Kollajeni çok iyidir, glukozamini çok iyidir. Eczanelerden glukozamini alıp sonra 'Kelle paça çok tehlikelidir' diye yayınlara inanmayın, güvenmeyin, bol bol kelle paça yiyin. Mikropları öldürür. Bağırsak florasını düzenlediği için hastalanmazsınız, kalp hastası olmazsınız, Alzheimer olmazsınız, grip olmazsınız, nezle olmazsınız, çocuklar aksırmaz, öksürmez" açıklamasını yaptı. Daha sonra işletmenin genel müdürü Emrah Sünbül tarafından Canan Karatay'a ziyaretin anısına hediye verildi. Kahramanmaraşspor forması da hediye edilen Karatay ve beraberindekiler bol bol fotoğraf çektirdi.