Pangolin nedir? Koronavirüsün kaynağı olduğu iddia edilen pangolin nasıl bir hayvan?

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya hızla yayılan koronavirüsten ölüm vakaları artarak devam ediyor. Son olarak koronavirüsün kaynağı olarak pangolin gösterildi. Peki pangolin nedir? Pangolin nasıl bir hayvan ve nerede yaşar? İşte merak edilenler...

Çin Vuhan'da başlayan ve yayılarak yüzlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüse dair yeni bir iddia ortaya atıldı. Daha öncesinde yarasa çorbasından ötürü ortaya çıktığı ifade edilen koronavirüsün pangolin isimli hayvandan ortaya çıktığı iddia edildi. Peki pangolin nedir? Pangolin nerelerde yaşar? İşte merak edilenler...

PANGOLİN NEDİR? NERELERDE YAŞAR?

Son olarak koronavirüsün yasa dışı bir şekilde ticareti yapılan "pangolin"den bulaşmış olabileceği öne sürüldü. Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıktığı günden itibaren binlerce kişide tespit edilen ve çok sayıda ölüme sebep olan hastalığın kaynağı araştırılıyor. Güney Çin Ziraat Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar neticesinde elde edilen bilgilere göre pangolinin potansiyel corona virüsü taşıyıcısı olabileceği duyuruldu.

Dünya genelinde, yasa dışı yollarla avlanan pangolinler, pullarının tedavi edici özelliği olduğuna inanılan Asya'ya kaçak yollarla getiriliyor.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN), 2000-2016 arasında yaklaşık 1 milyon pangolinin uluslararası düzeyde kaçakçılığının yapıldığını tespit etmişti.

Kaçakçılığı en çok yapılan vahşi memeli olarak da kayıtlara geçen pangolinler, IUCN'nin nesli tehdit altındaki türler listesinde yer alıyor.

PANGOLİN NEREDE YAŞAR?

Gagalı memelilerin, memeliler içerisindeki tür olarak gösterilir. Pangolinlerin yarısı Afrika ve yarısı da Asya'da olan 8 türü bulunuyor. Gerçek pullarla kaplı yaşayan tek memeli olarak yaşamını sürdürüyor. Pangolinlerin pulları, insan cildi ve tırnağını da oluşturan keratin proteininden oluşmuştur. Fakat, arka kenarları jilet keskinliğine sahip olduğu için pangoline sarılmak hiç doğru bir yöntem olmayacaktır.

Pangolinlerin, tünel kazmak ve karınca yemek için eşelemekte kullandığı çok keskin pençeleri vardır. Korktuklarında arka bezlerinden kokarcanınkine benzer kötü kokulu, bir asit salgılarlar. Her ne kadar kedilere karınca yiyenlerden daha yakın akraba olsalar da büyük ihtimalle evde beslenmeyecek bir yapıya sahipler.