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Pomelo C vitamini ihtiyacınızı karşılar

Pomelo C vitamini ihtiyacınızı karşılar
Giriş Tarihi: 7.2.2020
Narenciye grubu meyvelerin atası olarak kabul edilen pomelo, dünyada en çok Güney Amerika'da, ülkemizde ise Antalya'da yetiştirilmekte. Pomelo, C vitamini açısından çok yüksek besin değerine sahiptir. Bir adet pomelo meyvesi, 1 kişinin günlük C vitamini ihtiyacının neredeyse tamamını içeriğinde barındırır. Sindirimi hızlandırır ve böylece sindirim sıkıntısı çeken kişilere büyük bir destek haline gelir. Potasyum sayesinde kan basıncısını düzenler, kas damarlarının gelişmesini sağlar, kemikleri geliştirir. Pomelo meyvesinin yaprakları ise astım ve bronşite iyi gelir.
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