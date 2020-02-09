Annesini kurtarmak istedi, baba katili oldu

15 yaşındaki M. Ünsal, annesini vurmak isteyen babası Hakan Ünsal’ın elindeki silahı almak isterken babasını vurdu, katil oldu.

Ankara'nın Mamak ilçesinde 15 yaşındaki genç, annesini öldürmek isteyen babasına engel olmaya çalışırken yaşanan arbedede babasının silahla vurularak ölmesine sebep oldu. Olay, önceki gece Ankara'nın Mamak ilçesinde bir binanın 2. katındaki Ünsal ailesinin evinde meydana geldi.

SİLAHA SARILDI

Akşam eve gelen Hakan Ünsal (40), henüz bilinmeyen bir nedenle eşi S. Ünsal ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine eşini darp eden Hakan Ünsal, silahını çekerek eşini öldürmek istedi. 15 yaşındaki M. Ünsal, babasının annesini öldürmek için silahını doğrulttuğunu gördü. Korku ve paniğe kapılan M. Ünsal, annesinin hayatını kurtarmak için hızlıca babasının elindeki silaha sarılarak ateş etmesine engel olmaya çalıştı.

BAŞINDAN YARALANDI

Bu sırada baba ile oğul arasında yaşanan arbedede ateş alan silahtan çıkan mermi baba Mustafa Ünsal'ın başına isabet etti. Mustafa Ünsal, yaşamını yitirdi. Mustafa Ünsal'ın eşine 17 yıldır şiddet uyguladığı ve eve sık sık alkollü gelip tartışma çıkardığı iddia edildi.