Baş ağrısında 4 neden 4 tavsiye

Hem kendimizin dillendirdiği, hem de çevremizdekilerden en sık duyduğumuz sağlık şikayetlerinden biri de baş ağrılarıdır. En sık karşılaşılan sağlık sorunu baş ağrısıyla ilgili bilmeniz gerekenleri bu haberde topladık.

Uzmanlar, baş ağrısına en çok açlık, susuzluk, uykusuzluk ve stresin neden olduğunu söylüyor. Bu konuda yapılan öneriler ise şöyle:

1- Düzenli uyku: Az uyku gibi çok uyku da baş ağrısı yapar. Her akşam belli bir saatte yatıp, sabahları aynı saatte uyanmaya çalışın.

2 - Hareketli olun: Egzersiz yaparak vücudunuzun mutluluk hormonlarını düzenli salgılamasını sağlarsınız. Mutlu va sağlıklı olunca ağrı bedeninize uğramaz.

3- Aç ve susuz kalmayın: Açlık ve susuzluk, baş ağrısının sık görülen nedenlerindendir. Özellikle su içmeye dikkat edin.

4 - Stresinizi azaltın: Olayları ve insanları değiştiremeseniz de bakış açınızı değiştirebilirsiniz. Baş edemediğiniz durumlarda profesyonel yardım almaktan çekinmeyin.



GÜNDE BİR KARE TÜKETEBİLİRSİNİZ

Kalp ve cilt dostu kakao yönünden dan zengin bitter çikolata, uzmanlar tarafından "en sağlıklısı" olarak öneriliyor. Fazla kilo sorunu olanların bile haftada 40 gram çikolata tüketebileceği belirtiliyor. Bu da günde küçük bir kare çikolataya denk geliyor.