Estetiğe sosyal medya baskısı

Günümüzde sosyal medya araçlarında çekici ve güzel görünme arzusu insanları estetik yaptırmaya yönlendiriyor. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Oygar Aytekin, muayene için gelenlerin selfie fotoğraflarını getirerek danıştıklarını söyledi.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Oygar Aytekin, "2017 yılında yapılan bir anket çalışmasına katılanların yarısı 'selfie fotoğraflarında daha iyi görünmek amacıyla' estetik cerrahiye başvurduklarını belirtmiş. Muhtemelen bu oran günümüzde artmıştır. Estetik cerrahi için muayeneye gelen hastaların büyük bir çoğunluğu, özellikle 20-25 yaş arası olan grup, yanında rötuşlanmış selfie fotoğraflarını getirerek danışıyor." Op. Dr. Aytekin, 2020 yılına damga vuracak estetik trendleri üzerine konuştu. Oygar Aytekin geçtiğimiz yıllarda en çok yaptırılan estetik uygulamalar arasında öne çıkanların meme ve burun estetiği olduğunu, bu sene de yine en çok tercih edilenler arasında bu uygulamaların başı çekeceğini ifade etti.

CİLT KALİTESİ ÖNEMLİ

Göz kapağı ve kepçe kulak estetiğinde bir yükseliş olacağına dikkat çeken Aytekin, "Tüm uygulamalarda gelişen normalleşme ve yadırgamama akımının yansıması olarak karşımıza çıkabileceği gibi, genital estetikler de ivmeyi arttırabilir" dedi. 2020'de yüz estetiğinde özellikle hyaluronik asit satürasyonunun ve PRP rejenerasyon uygulamalarının cilt kalitesindeki öneminin anlaşılacağını belirten Aytekin, "Kalitesiz kumaştan iyi kıyafet dikemezsiniz! Germe ameliyatları cilt kalitesini arttırmaz. Bu amaçla HA ve PRP uygulamaları kaçınılmazdır. Bununla beraber yüz germeyi düşünmenin yarattığı korkuların gittikçe azaldığını görüyoruz. Dolgu ve botoktan da vazgeçemeyeceğiz gibi görünü