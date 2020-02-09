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'den son dakika uyarısı! Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? 9 Şubat Pazar hava durumu...

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? 9 Şubat Pazar hava durumu...

09.02.2020, 09:16

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, 'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile , Bilecik, Erzincan, Kars, , Ağrı ve çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 9 Şubat Pazar hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, ve Bilecik çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 6°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 4°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 3°C

Çok bulutlu

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