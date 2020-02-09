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Mutluluğun fonu antik kentler

Mutluluğun fonu antik kentler
Giriş Tarihi: 9.2.2020

Tarihi mekanları fotoğraf albümünde ölümsüzleştirmek isteyen çiftler, düğün öncesi soluğu Kayaköy, Letoon, Tlos, Telmessos ve Pınara antik kentlerinde alıyor.

Muğla Fethiye'de düğün albümleri için stüdyoda çekilen fotoğrafların yerini, antik kentler aldı. Binlerce yıllık sütunların ve kabartma yazıların önünde romantik pozlar veren çiftler, renkli bir düğün albümüne sahip olurken, sosyal paylaşım sitelerimde yayılan bu fotoğraflar, tarihi ve turistik kentlerin tanıtımına katkı yapmaya başladı.

TURİZME HİZMET
Çekimler sırasında çiftler bir yandan birlikteliklerini ölümsüzleştirirken bir yandan da aynı kareye girdikleri tarihi objeleri yurt dışında tanıtacak birer turizm elçisine dönüşüyor.

Fethiye'de düğün fotoğrafçılığı yapan Fatih Yılmaz, gelişen teknolojiyle birlikte çekilen fotoğrafın saniyeler içinde dünyanın her yerinden görüldüğünü belirterek bunun turizm amaçlı kullanıldığını söyledi. Özellikle son dönemde yerli çiftlerin yanında yabancıların da fotoğraf çekimi için tarihi yerleri tercih ettiğini anlatan Yılmaz, Fethiye'de en fazla ilgi gören bölgelerin Kayaköy, Tlos ve Letoon antik kentleri olduğunu kaydetti. Gerekli izinler alındıktan sonra antik kentlerde çekim yapıldığını anlatan Yılmaz, "Tarihi dokuya zarar vermeden gelin ve damatlar bu bölgeye getiriliyor. Yapılan çekimler ve hazırlanan albümler, sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla dünyanın hemen her bölgesine ulaşıyor. Turistler, fotoğraflardan gördükleri bu

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