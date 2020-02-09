Survivor'a katılan Mert Öcal kimdir? Mert Öcal nerede oynadı?

16 Şubat Pazar akşamı başlayacak olan Survivor kadrosu belli oldu. Ünlüler ve gönüllüler şeklinde olacak olan konsepte bir isim daha eklendi. Ünlü oyuncu Mert Öcal da Survivor kadrosunda yerini alacak. Peki Mert Öcal kimdir, kaç yaşında? İşte Mert Öcal ile ilgili merak edilenler...

Survivor'ın başlamasına kısa bir süre kala kadrolarda şekillendi. Pek çok ünlü isimin yarışacağı Survivor'a katılacak olan bir isim de Mert Öcal oldu. Peki Mert Öcal kimdir? Mert Öcal kaç yaşında? Mert Öcal hangi dizide oynadı? İşte detaylar...

MERT ÖCAL KİMDİR?

Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 2004 yılında "Best Model of Turkey" yarışmasının birincisi oldu. Ardından 2004 "Best Model of The World" yarışmasında da birinci oldu.

Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde model olarak görev aldı. Daha sonra da dizi filmlerde oynamaya başladı

Gamze Özçelik ile birlikte oldu.

2008 yılında "Görgüsüzler" adlı dizide Çağla Şikel, Melek Baykal, Aylin Kabasakal, Levent Ülgen, Zeki Alasya, Kayhan Yıldızoğlu, Sinem Ergin, Şeyla Halis, Ümit Yesin, Veysel Diker ile birlikte rol aldı.

2013 yılında "Bizim Okul" adlı dizide Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Gizem Soysaldı, Cem Davran, Pınar Aydın, Bican Günalan, Ahenk Demir, Volkan Severcan ile beraber oynadı.

2015 yılında "Aşk Yeniden" adlı dizide Özge Özpirinçci, başrollerini Buğra Gülsoy, Mert Öcal ve Didem Soydan ile paylaştı.

Filmleri ve Dizileri :

2015 - Aşk Yeniden (Ertan) (TV Dizisi) 2015

2013 - Bizim Okul (Murat) (TV Dizisi)

2012 - Mahmut İle Meryem (Sinema Filmi)

2011 - Takkeci Baba Rüya Peşinde (Vehbi) (TV Filmi)

2011 - Kız Annesi (Yalçın) (TV Dizisi)

2008 - Görgüsüzler (Yılmaz) (TV Dizisi)

2007 - Oyun Bitti (Murat) (TV Dizisi)

2006 - Rüyalarda Buluşuruz (Murat) (TV Dizisi)

2005 - Nehir (TV Dizisi)

2005 - Asla Unutma (Salih) (TV Dizisi)