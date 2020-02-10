DSİ 19 Bölge Müdürlüğü personel alımı yapıyor! İlköğretim mezunu personel alımı için başvuru şartları nelerdir?

Devlet Su İşleri (DSİ) personel alımı gerçekleştirecek. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilana başvuruda bulunmak isteyenler başvurunu detaylarını araştırıyor. DSİ 19. Bölge Müdürlüğü İlköğretim mezunu personel alım şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılır? İşte merak edilenler...

Devlet Su İşleri (DSİ) personel alımı yapacak . DSİ bünyesinde yer almak isteyenler başvuru şartlarını ve başvuru detaylarını araştırıyor. İşkur üzerinden yayınlanan ilanlara göre alımlar nasıl yapılacak merak ediliyor. İşte DSİ 19. Bölge Müdürlüğü personel alım şartları...

KADRO BİLGİLERİ:

Devlet Su İşleri 19. Bölge müdürlüğü bünyesine 18 yaşını tamamlamış Greyder Operatörü alımı yapacağını belirtti. Başvuru süreci başlamış olan ilan için şartlar şöyledir.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

- Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- 18 Yaşını tamamlamış ve 40 yaşından büyük olmamak,

- En az ilköğretim mezunu olmak,

- Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı, Greyder İş Makinası kullanma yetki belgesine (operatör belgesine) sahip olmak,

- "G (Greyder)" sınıfı sürücü belgesine veya bu belgeye eşdeğer belgeye sahip olmak.

- Ağır ve tehlikeli işlerde çalımasına engel teşkil olacak bir hastalığının bulunmadığı,seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlardan sağlık raporu alabilecek durumda olmak.

- En az 2 (iki) yıl deneyimli olmak,deneyimli olduğunu 8342.11( Greyder Operatörü) meslek kodu ile çalıştığını belgelendiren SGK' dan Hizmet Bildirim Cetveli Dökümüne sahip olmak.

- Sağlık Bakanlığınddan onay almış, psikoteknik Merkezlerince düzenlenmiş, psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak.

- Askerlikle ilişiği olmamak ( yapmış, muaf veya tecilli olmak)

- İşyeri ilgili Bölge Müdürlüğü merkezi olacak.

BAŞVURULAR:

DSİ bölge müdürlüğü perosnel alımı ilanına başvurular 10 Şubat 2020 tarihinde başlamış olup en geç 14 Şubat 2020 tarihine kadar yapılmış olması gereklidir. Adaylar başvurularını İŞKUR resmi internet adresi üzerinden İş İlan No (00005397146) ile yapılacaktır.