Leo bebeğin ailesinden iki doktora dava

İzmir’de kalp damarları ters olarak dünyaya gelen Leo bebeğin ailesi, doğum sürecinde ihmali bulunduğunu düşündükleri iki doktor aleyhine tazminat davası açtı

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan Cemran- Onur Saki Dalgıç çiftinin ikinci çocuğu olarak geçen yıl Ağustos'ta özel hastanede dünyaya gelen Leo bebeğin doğumundan birkaç saat sonra vücudunda morluk oluştu



İSTANBUL'A SEVK EDİLDİ

Tetkiklerde kalp damarı ters olduğu tespit edilen Leo bebeğin acil ameliyatına karar verildi. Operasyonun İzmir'de yapılamaması üzerine aile, durumu sosyal medyadan duyurdu. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı, Leo bebeği ambulans uçakla İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. "Büyük arterlerin transpozisyonu" tanısı konulan Leo bebeğe 5 gün sonra kalp damarları düzeltme ameliyatı yapıldı. Leo bebek, İstanbul'da bir aya yakın tedavi gördükten sonra İzmir'e getirildi. Kritik süreci atlatan Leo bebeğin sağlık durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor.



ZOR GÜNLER GEÇİRDİLER

Çocuklarının doğumundan sonra başlayan süreçte zor günler geçiren Dalgıç çifti, bebeklerinin anne karnında takibini yapan ve özel muayenehanelerinde hizmet veren doktor ile hamileliğin 24. haftasında ayrıntılı ultrasonu çeken hekim aleyhine İzmir 8. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tazminat davası açtı.



'BAŞKA ANNELERİN CANI YANMASIN'

İKİ doktor aleyhine tazminat davası açmaya karar verdiklerini dile getiren Anne Cemran Dalgıç, "Davayı, doktorların görevlerini eksik yapmaları ve bizlerin çekmiş olduğu üzüntü ve ızdırabın tazmini nedeniyle açtık. Başka annelerin canı yanmasın" dedi.