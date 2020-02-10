MSÜ başvurusunda son gün! MSÜ başvurusu nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvurusunda bulunmak isteyenler merakla MSÜ başvuru kılavuzu, MSÜ başvuru işlemleri nasıl yapılır? sorularının yanıtını arıyor. MSÜ başvurusu için bugün son gün. Pek MSÜ başvuru ücreti ne kadar? MSÜ başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvurusunda bulunmak isteyen binlerce kişi başvuru şartlarını ve başvuruların ne şekilde yapılacağını merak ediyor. Başvuru için son günde adaylar başvuru kılavuzunu araştırıyor. Peki MSÜ başvurusu nasıl yapılır? MSÜ başvuru şartları nelerdir? İşte MSÜ başvurusu ile ilgili merak edilenler...

MSÜ SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuru Süresi: 7 Ocak-10 Şubat 2020 (Sınav ücreti ödeme için son gün, 11 Şubat 2020)

Sınav tarihi: 29 Mart 2020

Sınav saati ve süresi: 10.15, 135 dakika

Sınav ücreti: 100,00 TL

Geç başvuru günü: 25 Şubat 2020 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

Geç başvuru günü sınav ücreti: 150,00 TL

MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklardır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar başvurularını, istedikleri bir başvuru merkezinden yapacaklardır. Başvuru Merkezleri, ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri ile ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri yetkisindeki başvuru merkezlerinden oluşacaktır. Başvuru merkezleri ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayınlanacaktır. Tüm Başvuru Merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri içinde alacaklardır. Başvuru merkezlerinde başvuru yapılabilmesi için adayın başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar, başvurularını, bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile) veya diledikleri bir Başvuru Merkezinde yapacaklardır.

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MSÜ BAŞVURUSU YAPACAKLAR DİKKAT!

Erkek Askeri Öğrenci adayları için asgari boy sınırı 165 cm; Kadın Askeri Öğrenci adayları için asgari boy sınırı 160 cm olarak uygulanacaktır. Boy sınırının altında kalan adayların fiziki değerlendirme (2. Seçim Aşamaları) aşamasında adaylıkları sonlandırılacaktır.

DİKKAT:Harp Okulları için 2020 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2020 Yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen veya 2019-TYT puanını kullanmak için 2020-YKS'ye başvuru yapmayan adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir.

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